Sfrecciava davanti all' autovelox con la targa coperta | multe per 6mila euro | 5 sospensioni della patente e denuncia

Sfrecciava davanti agli autovelox coprendo la targa, motociclista denunciato

E' costato caro il suo comportamento ad uno scooterista . Il " centauro " - si legge sull'Ansa - sfidava l'autovelox lanciando lo scooter ad alta velocità coprendo parte della targa del mezzo con un ...Santo Stefano Magra -agli autovelox di cui il territorio comunale è disseminato come un 'campo minato' sfidando la polizia locale con velocità che più di una volta hanno toccato e superato i 100 km ...L'uomo è stato denunciato: 5909 euro di multe e 5 sospensioni della patente. Con il suo maxiscooter sfrecciava anche a oltre 100 km/h ...Il motociclista per ben diciannove volte aveva utilizzato questo stratagemma utilizzando un casco per coprire la targa. Raggiunto dalla polizia è stato denunciato per occultamento di atti veri, multat ...