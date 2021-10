Serie A probabili formazioni LIVE: si ferma Messias, Zaniolo e Immobile ok (Di martedì 12 ottobre 2021) Serie A ultime dai campi delle 20 squadre del massimo campionato di calcio italiano: notizie, allenamenti, probabili formazioni, infortunati, squalificati Gli aggiornamenti dalla Serie A ultime dai campi: notizie, probabili formazioni, infortunati, squalificati in vista della prossima giornata di campionato. ATALANTA – La Giornata: nerazzurri con le ossa rotte, dopo Pessina e Toloi, out un mese anche Djimsiti.Probabile formazione (3-4-2-1): Musso; Demiral, Palomino, Lovato; Zappacosta, De Roon, Freuler, Maehle; Pasalic, Malinovskyi; Zapata.Squalificati: nessuno.Infortunati: Hateboer, Gosens, Pessina, Toloi, Djimsiti. BOLOGNA – La Giornata: la buona prova con la difesa a 3 assicura fiducia a Mihajlovic.Probabile formazione (3-4-1-2): Skorupski; Soumaoro, Medel, Theate; De Silvestri, ... Leggi su calcionews24 (Di martedì 12 ottobre 2021)A ultime dai campi delle 20 squadre del massimo campionato di calcio italiano: notizie, allenamenti,, infortunati, squalificati Gli aggiornamenti dallaA ultime dai campi: notizie,, infortunati, squalificati in vista della prossima giornata di campionato. ATALANTA – La Giornata: nerazzurri con le ossa rotte, dopo Pessina e Toloi, out un mese anche Djimsiti.Probabile formazione (3-4-2-1): Musso; Demiral, Palomino, Lovato; Zappacosta, De Roon, Freuler, Maehle; Pasalic, Malinovskyi; Zapata.Squalificati: nessuno.Infortunati: Hateboer, Gosens, Pessina, Toloi, Djimsiti. BOLOGNA – La Giornata: la buona prova con la difesa a 3 assicura fiducia a Mihajlovic.Probabile formazione (3-4-1-2): Skorupski; Soumaoro, Medel, Theate; De Silvestri, ...

