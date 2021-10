Sergio Ramos | si avvicina il debutto con la maglia del Psg

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Sergio Ramos

FRANCIA (PARIGI) - Sergio Ramos è pronto al debutto con la maglia del Psg. Come riporta la stampa francese e il quotidiano spagnolo Marca, l'ex difensore del Real Madrid potrebbe debuttare presto con il club parigino. Superati i problemi al polpaccio, lo spagnolo potrebbe debuttare venerdì 15 ottobre per la gara di Ligue 1 contro l'Angers.