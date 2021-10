Serbia-Azerbaijan, Dusan Vlahovic non si ferma più: doppietta dell’attaccante viola (VIDEO) (Di martedì 12 ottobre 2021) Dusan Vlahovic non si ferma più. L’attaccante della Fiorentina, nel corso del match tra Serbia ed Azerbaijan valevole per le qualificazioni ai Mondiali di Qatar 2022, si rende grande protagonista realizzando una doppietta. Dopo la prima rete realizzata su calcio di rigore, il serbo si fa trovare pronto sulla respinta del portiere avversario e sigla agevolmente il tap-in vincente che vale il 2-1. Ecco il VIDEO del gol del centravanti della Fiorentina. SportFace. Leggi su sportface (Di martedì 12 ottobre 2021)non sipiù. L’attaccante della Fiorentina, nel corso del match traedvalevole per le qualificazioni ai Mondiali di Qatar 2022, si rende grande protagonista realizzando una. Dopo la prima rete realizzata su calcio di rigore, il serbo si fa trovare pronto sulla respinta del portiere avversario e sigla agevolmente il tap-in vincente che vale il 2-1. Ecco ildel gol del centravanti della Fiorentina. SportFace.

