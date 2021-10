Sequestro sito di Forza Nuova | indagati anche i 4 che hanno firmato il comunicato | «Si alza lo scontro | scioglierci non ci fermerà»

(Di martedì 12 ottobre 2021) Quattro altre persone risultano indagate tra le fila didopo gli scontri di Roma di sabato 9 ottobre alla manifestazione contro il Green pass. La procura sta indagando sulle persone cheildidomenica scorsa che domenica riportava annunci del tenore: «Il popolo hato la testa». E ancora: «il livello dellonon si». I quattro nuovisono Giuseppe Provenzale, Luca Castellini, Davide Cirillo e Stefano Saija: per loro il reato ipotizzato è di istigazione a delinquere aggravata dall’utilizzo di strumenti informatici, e il provvedimento si inserisce nel filone d’inchiesta che ieri 11 ottobre ha portato al...

Agenzia_Ansa : Su richiesta della Procura di Roma la Polizia postale ha notificato un provvedimento di sequestro del sito internet… - davidallegranti : Sotto sequestro il sito di Forza Nuova - repubblica : Sequestro sito di Forza Nuova, altri quattro indagati a Roma

Ildeldi Forza Nuova 'Gli indagati svolgono mediante l'utilizzo del web un'attività di condivisione e giustificazione e dunque di esaltazione e incitamento alla commissione di reati ...I quattro sono indagati in relazione aldel portale del movimento di estrema destra ... dopo gli scontri avvenuti sabato nel centro di Roma, suldi Forza Nuova nel quale si faceva ...Giuseppe Provenzale, Luca Castellini, Davide Cirillo e Stefano Saija, tutti e quattro militanti di Forza Nuova, sono indagati dalla procura di Roma per istigazione a delinquere aggravato dall’utilizzo ...Giuseppe Provenzale, Luca Castellini, Davide Cirillo e Stefano Saija, tutti e quattro militanti di Forza Nuova, sono indagati dalla procura di Roma per ...