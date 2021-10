Secondo Confindustria, si può chiedere il risarcimento dei danni ai lavoratori senza Green Pass (Di martedì 12 ottobre 2021) I lavoratori del settore privato che non hanno il Green Pass saranno assenti ingiustificati. Resteranno a casa senza stipendio, ma non potranno essere sanzionati o licenziati. Eppure potrebbero essere chiamati a risarcire i danni eventualmente causati all’impresa dal loro comportamento. L’indicazione – Secondo quanto riporta il Messaggero – emerge dalle circolari operative inviate dalla Confindustria a tutti gli associati in vista dell’introduzione dell’obbligo di Green Pass nel mondo del lavoro che scatterà venerdì prossimo. «L’obbligo del Green Pass in corso di validità», scrive l’associazione degli industriali, «è essenziale per evitare il blocco delle attività: il mancato possesso del certificato ... Leggi su linkiesta (Di martedì 12 ottobre 2021) Idel settore privato che non hanno ilsaranno assenti ingiustificati. Resteranno a casastipendio, ma non potranno essere sanzionati o licenziati. Eppure potrebbero essere chiamati a risarcire ieventualmente causati all’impresa dal loro comportamento. L’indicazione –quanto riporta il Messaggero – emerge dalle circolari operative inviate dallaa tutti gli associati in vista dell’introduzione dell’obbligo dinel mondo del lavoro che scatterà venerdì prossimo. «L’obbligo delin corso di validità», scrive l’associazione degli industriali, «è essenziale per evitare il blocco delle attività: il mancato possesso del certificato ...

PDeaconescu : RT @valy_s: Secondo #Carraro (Pres.#Confindustria Veneto),dare tamponi gratis è fare UN TORTO ai VACCINATI. Ma come?? Non siamo di fronte a… - ElenaRedaelli : Green pass al lavoro, settore pubblico e privato: tutti i dati. Secondo la Cgil i non vaccinati sono 4 milioni, per… - MauroCapozza : RT @dukana2: Secondo me ??invece??sono “preparatissimi”! Hanno permesso ai #fascisti di merda di devastare tutto per avere un alibi alla re… - sandro78486001 : @modamanager @eretico_l @francobaietti @gabrillasarti2 @Hero9004 @laperlaneranera @Anna302478978 @avinumalkeinu… - AntonioVecchio3 : @giusigrasso Secondo me perché la sede della confindustria è ben presidiata e, come tutti i pecoroni, hanno scelto… -