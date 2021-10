Scuola: quarantena solo con mini-focolaio. Ecco le nuove regole (Di martedì 12 ottobre 2021) E’ definita la strategia della Scuola per ridurre al minimo la Dad e tornare al 100% in presenza, complice anche l’obbligo di vaccinazione del personale docente e non dell’Istruzione. Il nuovo corso dell’anno scolastico 2021/2022 farà perno non sulla quarantena, bensì sul monitoraggio dei contagi. La bozza delle indicazioni definite dal’ISS, assieme ai ministeri della Salute e dell’Istruzione ed alle Regioni, prevede che la quarantena delle classi resti solo per i bambini da 0 a 6 anni, vale a dire asili nido e scuole materne. Dalle elementari in su viene istituita la sorveglianza “con testing”, che consentirà di evitare la quarantena per tutta la classe fino a due contagiati. Ecco le regole che vigono quest’anno: – in caso di 1 caso ... Leggi su quifinanza (Di martedì 12 ottobre 2021) E’ definita la strategia dellaper ridurre almo la Dad e tornare al 100% in presenza, complice anche l’obbligo di vaccinazione del personale docente e non dell’Istruzione. Il nuovo corso dell’anno scolastico 2021/2022 farà perno non sulla, bensì sul monitoraggio dei contagi. La bozza delle indicazioni definite dal’ISS, assieme aisteri della Salute e dell’Istruzione ed alle Regioni, prevede che ladelle classi restiper i bambini da 0 a 6 anni, vale a dire asili nido e scuole materne. Dalle elementari in su viene istituita la sorveglianza “con testing”, che consentirà di evitare laper tutta la classe fino a due contagiati.leche vigono quest’anno: – in caso di 1 caso ...

