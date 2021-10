Scuderia Norelli | il Campionato Italiano Enduro Major termina con ottimi risultati

Leggi su bergamonews

(Di martedì 12 ottobre 2021) Si è concluso nel fine settimana scorso ilcon la disputa della 5ª ed ultima prova in calendario per la stagione 2021, che ha visto assegnare tutti i titoli italiani, stagione iniziata il 31 marzo a Graffignana (Viterbo) e proseguita a Montecalvo Irpino (Avellino), Farini (Piacenza), Monteu Roero (Cuneo) e Anghiari (Arezzo). I 2 piloti dellapresenti in gara, entrambi Campioni Italiani in carica, hanno conseguito. Nella classe Veteran 2 Tempi Davide Marangoni, su KTM 300 cc 2T, si è riconfermato Campione d’Italia, mentre nella classe Expert 300 Carmelo Mazzoleni, su KTM 300 cc 2T, ha concluso al 3° posto. Un plauso ai due piloti e un ringraziamento alla neo direttrice sportiva Caterina ...