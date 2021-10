Scritte no vax a fiera Ferrara, sindaco 'gesto di imbecilli' (Di martedì 12 ottobre 2021) "Stamattina triste sorpresa alla fiera: vandali no vax hanno imbrattato le vetrate e scritto per terra insulti e deliri contro istituzioni e vaccini. Un gesto di imbecillità che non deve essere ... Leggi su notizie.tiscali (Di martedì 12 ottobre 2021) "Stamattina triste sorpresa alla: vandali no vax hanno imbrattato le vetrate e scritto per terra insulti e deliri contro istituzioni e vaccini. Undità che non deve essere ...

Ultime Notizie dalla rete : Scritte vax Scritte no vax a fiera Ferrara, sindaco 'gesto di imbecilli' "Stamattina triste sorpresa alla fiera: vandali no vax hanno imbrattato le vetrate e scritto per terra insulti e deliri contro istituzioni e vaccini. ...di Ferrara Fiere Congressi sono comparse scritte ...

Attacchi a Cgil, la solidarietà di Articolo Uno Forlì Forlì - 11 ottobre 2021 - Articolo Uno Forlì porta il suo sostegno alla CGIL forlivese ( la sede imbrattata da ignoti con scritte 'no vax' e frasi offensive ) e nazionale ( la sede romana presa d'assalto e devastata ): 'per gli attacchi subiti' in questi giorni. 'Un sostegno che traccia il confine di tutti i soggetti ...

No vax a Ferrara: blitz all'hub Fiera. Scritte contro il governo Ferrara, 12 ottobre 2021 - La rabbia dei no vax e no Green pass colpisce anche a Ferrara: insulti e scritte contro il vaccino e il green pass sono apparse stamattina nella sede vaccinale dei padiglion ...

