Scontri a Wembley | tifosi dell’Ungheria contro steward e poliziotti

(Di martedì 12 ottobre 2021) Scene di battaglia adurante Inghilterra-Ungheria valevole per la qualificazione ai Mondiali. Glicominciati dopo appena cinque minuti di gioco. Gli ungheresi hanno costretto glia battere in ritirata. Coinvolti anche gli agenti di polizia. Iungheresi hanno fischiato gli inglesi che si sono inginocchiatiil razzismo. Hungary fans scuffling withs and police atpic.twitter.com/7dDei9IGWX — Mark Ogden (@MarkOgden ) October 12, 2021 La polizia aveva fatto sapere di dover aumentare la propria presenza all’esterno di. Un portavoce della polizia – scrive il Telegraph – aveva detto parlato di un piano di polizia per garantire la sicurezza. Anche la Federazione aveva elaborato un piano che però – ...

Violenti scontri sugli spalti tra la polizia inglese e i tifosi ungheresi nei primi minuti di gioco del match tra Inghilterra e Ungheria valido per le qualificazioni ai Mondiali 2022 in Qatar. l'Uefa non ha mostrato le immagini e ha dunque censurato le scene di violenza a Wembley.