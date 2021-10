Sciopero generale Cub: è nata opposizione sociale al governo, grande successo rivendicato dai sindacati (Di martedì 12 ottobre 2021) Mentre Draghi abbraccia per tre volte Landini, altri sindacati non omologati, i Cub, sono scesi in piazza per protestare contro la politica dell'ex Presidente della Bce L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di martedì 12 ottobre 2021) Mentre Draghi abbraccia per tre volte Landini, altrinon omologati, i Cub, sono scesi in piazza per protestare contro la politica dell'ex Presidente della Bce L'articolo proviene da Firenze Post.

Advertising

Agenzia_Ansa : Sciopero generale, i sindacati di base bloccano il porto di Napoli. Fermato per un'ora con conseguente traffico in… - Agenzia_Dire : Migliaia di persone in piazza in tutta Italia nel giorno dello #ScioperoGenerale proclamato dai #sindacati di base… - atm_informa : Dalle 18:50 i treni della M1 viaggiano nella tratta Sesto Fs-Pagano-Molino Dorino. Chiuse le tratte Pagano-Biscegli… - FirenzePost : Sciopero generale Cub: è nata opposizione sociale al governo, grande successo rivendicato dai sindacati - zziocane66 : RT @actarus1070: Sciopero generale Trieste moltissime persone a manifestare #NoGreenPass #ioapro -