Scioperi da Milano a Napoli. Contro il duo Draghi-Bonomi. Il Governo accusato di allargare la precarietà. Nel mirino le sedi di Confindustria in mezza Italia (Di martedì 12 ottobre 2021) Non accenna a calare, dopo il sabato di fuoco vissuto nella Capitale, il livello di tensione sociale nel Paese. Ieri, nel giorno dello sciopero generale di tutti i settori pubblici e privati indetto da Cobas, Usb e tutto il sindacalismo di base, in tutte le maggiori città Italiane – da Genova a Torino, da Milano a Roma, da Trieste a Cagliari – si sono tenuti cortei, presidi, flashmob con disagi ai mezzi pubblici e al traffico. Ma questa volta, fatta eccezione per alcuni momenti di tensione tra manifestanti e Forze dell’Ordine, non si sono registrati gravi incidenti. Dentro le manifestazioni proteste di ogni sorta: Contro l’uso vessatorio del Green Pass, Contro i licenziamenti liberi – ricordando le vertenze aperte al ministero dello Sviluppo economico (da Gkn alla Whirlpool) – per il blocco degli sfratti, per la ... Leggi su lanotiziagiornale (Di martedì 12 ottobre 2021) Non accenna a calare, dopo il sabato di fuoco vissuto nella Capitale, il livello di tensione sociale nel Paese. Ieri, nel giorno dello sciopero generale di tutti i settori pubblici e privati indetto da Cobas, Usb e tutto il sindacalismo di base, in tutte le maggiori cittàne – da Genova a Torino, daa Roma, da Trieste a Cagliari – si sono tenuti cortei, presidi, flashmob con disagi ai mezzi pubblici e al traffico. Ma questa volta, fatta eccezione per alcuni momenti di tensione tra manifestanti e Forze dell’Ordine, non si sono registrati gravi incidenti. Dentro le manifestazioni proteste di ogni sorta:l’uso vessatorio del Green Pass,i licenziamenti liberi – ricordando le vertenze aperte al ministero dello Sviluppo economico (da Gkn alla Whirlpool) – per il blocco degli sfratti, per la ...

Advertising

venis_77 : RT @LaNotiziaTweet: Scioperi da Milano a Napoli. Contro il duo Draghi-Bonomi. Il Governo accusato di allargare la precarietà. Nel mirino le… - mickycaruso : RT @LaNotiziaTweet: Scioperi da Milano a Napoli. Contro il duo Draghi-Bonomi. Il Governo accusato di allargare la precarietà. Nel mirino le… - AChierchini : RT @LaNotiziaTweet: Scioperi da Milano a Napoli. Contro il duo Draghi-Bonomi. Il Governo accusato di allargare la precarietà. Nel mirino le… - LaNotiziaTweet : Scioperi da Milano a Napoli. Contro il duo Draghi-Bonomi. Il Governo accusato di allargare la precarietà. Nel mirin… - nerimatteo : RT @byoblu: Un presunto studio che avrebbe calcolato il costo di un non vaccinato per i contribuenti. Tutti gli aggiornamenti in diretta d… -