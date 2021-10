Sci Alpino: Nicole Schmidhofer torna sugli sci a 10 mesi dall’infortunio, obiettivo Pechino (Di martedì 12 ottobre 2021) Sono passati quasi 300 giorni dalla terribile caduta di Nicole Schmidhofer sulle nevi di Val d’Isere, e solo una manciata di ore fa l’austriaca ha rimesso gli sci ai piedi per preparare la stagione olimpica ormai alle porte. Schmidhofer, trentaduenne originaria di Friesach, ha espresso tutta la sua gioia legata al ritorno sulla neve attraverso un post su Instagram, ringraziando coloro che l’hanno supportata in questo duro periodo. Sono stati mesi difficilissimi, soprattutto quelli immediatamente successivi all’incidente. Nicole (complice un tratto di pista tutt’altro che safe) ha perso il controllo della traiettoria sulla Oreiller-Killy e si è schiantata a 115km/h contro le reti, sfondando tutte e tre le barriere di protezione per poi terminare la sua rocambolesca caduta tra gli alberi della ... Leggi su oasport (Di martedì 12 ottobre 2021) Sono passati quasi 300 giorni dalla terribile caduta disulle nevi di Val d’Isere, e solo una manciata di ore fa l’austriaca ha rimesso gli sci ai piedi per preparare la stagione olimpica ormai alle porte., trentaduenne originaria di Friesach, ha espresso tutta la sua gioia legata al ritorno sulla neve attraverso un post su Instagram, ringraziando coloro che l’hanno supportata in questo duro periodo. Sono statidifficilissimi, soprattutto quelli immediatamente successivi all’incidente.(complice un tratto di pista tutt’altro che safe) ha perso il controllo della traiettoria sulla Oreiller-Killy e si è schiantata a 115km/h contro le reti, sfondando tutte e tre le barriere di protezione per poi terminare la sua rocambolesca caduta tra gli alberi della ...

