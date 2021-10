Sci alpino, calendario Coppa del Mondo 2021-2022 finalmente equilibrato. Occasione per Sofia Goggia e Dominik Paris (Di martedì 12 ottobre 2021) La rivoluzione del calendario della Coppa del Mondo di sci alpino apre a nuovi scenari anche per l’Italia. La FIS ha finalmente deciso di equilibrare il numero di gare nelle diverse specialità ed ora tra le fila azzurre si sogna il grande colpo. Per gli uomini ci saranno 11 discese, 10 slalom, 8 giganti, 7 superG, 1 parallelo, 1 parallelo a squadre, mentre in campo femminile si disputeranno 9 giganti, 9 slalom, 9 discese, 9 superG, 1 parallelo, 1 parallelo a squadre. Una situazione che apre a nuove prospettive soprattutto per un Dominik Paris, troppe volte sfavorito in passato per l’eccessiva presenza delle gare più tecniche rispetto a quelle veloci. L’altoatesino ora parte sicuramente tra i possibili candidati alla sfera di cristallo, ma servirà una straordinaria ... Leggi su oasport (Di martedì 12 ottobre 2021) La rivoluzione deldelladeldi sciapre a nuovi scenari anche per l’Italia. La FIS hadeciso di equilibrare il numero di gare nelle diverse specialità ed ora tra le fila azzurre si sogna il grande colpo. Per gli uomini ci saranno 11 discese, 10 slalom, 8 giganti, 7 superG, 1 parallelo, 1 parallelo a squadre, mentre in campo femminile si disputeranno 9 giganti, 9 slalom, 9 discese, 9 superG, 1 parallelo, 1 parallelo a squadre. Una situazione che apre a nuove prospettive soprattutto per un, troppe volte sfavorito in passato per l’eccessiva presenza delle gare più tecniche rispetto a quelle veloci. L’altoatesino ora parte sicuramente tra i possibili candidati alla sfera di cristallo, ma servirà una straordinaria ...

