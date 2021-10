Schianto in moto: morto Massimo, l'agente che scortava la squadra handbike di Alex Zanardi (Di martedì 12 ottobre 2021) Si chiamava Massimo Boscolo l'agente della Polizia Locale di Padova che sabato scorso è rimasto vittima di un incidente stradale mentre era in sella alla sua moto di ordinanza. L'agente era impegnato per scortare la squadra di handbike «Obiettivo 3», fondata proprio dal campione Alex Zanardi. Tragico incidente in moto, è morto Massimo: il vigile che scortava la squadra di Zanardi Massimo aveva 34 anni ed era originario di Chioggia in provincia di Venezia, mentre era in sella alla sua moto, si è scontrato con una Opel Meriva alla periferia Sud di Padova in via Romana Aponense. Ieri mattina si è spento all'ospedale del ... Leggi su ultimora.news (Di martedì 12 ottobre 2021) Si chiamavaBoscolo l'della Polizia Locale di Padova che sabato scorso è rimasto vittima di un incidente stradale mentre era in sella alla suadi ordinanza. L'era impegnato per scortare ladi«Obiettivo 3», fondata proprio dal campione. Tragico incidente in, è: il vigile cheladiaveva 34 anni ed era originario di Chioggia in provincia di Venezia, mentre era in sella alla sua, si è scontrato con una Opel Meriva alla periferia Sud di Padova in via Romana Aponense. Ieri mattina si è spento all'ospedale del ...

