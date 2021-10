Scherma | la beneventana Nina De Curtis campionessa italiana di Spada

(Di martedì 12 ottobre 2021) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento – Giornata storica per l’Accademia OlimpicadiMaestro Antonio Furno. LaDe, classe 2009, si è laureatadinella categoria giovanissimi. Al 57° Gran Premio Giovanissimi “Renzo Nostini” – Trofeo Kinder Joy of Moving di Riccione, la spadistaha dimostrato tutto il proprio valore nell’olimpo dellagiovanile nazionale. Il percorso diDeè stato lineare. Dopo aver superato in scioltezza le fasi a girone, successivamente l’atleta sannita ha messo in pedana tutta la propria grinta vincendo i quarti di finale per una sola stoccata contro Calogiuri della ...

