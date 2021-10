Scene da bollino rosso dalla Casa del Grande Fratello Vip | Cosa è successo veramente (Di martedì 12 ottobre 2021) Dopo aver festeggiato il compleanno di Manila Nazzaro, i concorrenti del Grande Fratello Vip hanno chiesto a Nicola Pisu e Miriana Trevisan di scambiarsi un bacio. I due, non solo hanno accettato ma addirittura hanno finito col dormire insieme! Ecco Cosa è successo veramente nella Casa dei Vip. Grande-Fratello-Vip-AltranotiziaNella Casa del Grande Fratello Vip una coppia sta facendo letteralmente scalpore. Da quello che sembrava un semplice bacio dato per scherzo è nato molto di più. Ecco Cosa è successo. Al Grande Fratello Vip Scene hot scatenano le critiche della Ricciarelli Doveva essere un ... Leggi su altranotizia (Di martedì 12 ottobre 2021) Dopo aver festeggiato il compleanno di Manila Nazzaro, i concorrenti delVip hanno chiesto a Nicola Pisu e Miriana Trevisan di scambiarsi un bacio. I due, non solo hanno accettato ma addirittura hanno finito col dormire insieme! Ecconelladei Vip.-Vip-AltranotiziaNelladelVip una coppia sta facendo letteralmente scalpore. Da quello che sembrava un semplice bacio dato per scherzo è nato molto di più. Ecco. AlViphot scatenano le critiche della Ricciarelli Doveva essere un ...

Advertising

flamanc24 : RT @lamentocontinuo: Sto vedendo ora la 1x04 di scene da un matrimonio Oscar se vuoi mettermi un bollino giallo in fronte fai pure - lamentocontinuo : Sto vedendo ora la 1x04 di scene da un matrimonio Oscar se vuoi mettermi un bollino giallo in fronte fai pure - aboutlea2 : Maria: “Lorella, il filmato ti farà un po’ impressione” Mi aspetto scene da bollino rosso, diciotto più #Amici21 - xfreehugsbaby : @Kariswhoo Floricienta il massimo della censura fu mettere un bollino nero sulle scene in cui Franco aveva la pisto… - JoKakamuKazz : @welikeduel ???????? Dovreste inserire il bollino rosso e avvisare che state parlando di 'linguaggio scurrile, scene vo… -