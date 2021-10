Scanzorosciate | ladri senza scrupoli a caccia dei soldi della beneficenza

Leggi su bergamonews

(Di martedì 12 ottobre 2021). “Il gesto vi qualifica da soli. Cercare di rubareraccolti per, siete miseri nell’anima”. È l’amaro sfogo di Fernando Bellotti, presidente del Gruppo Alpinistico Presolana, la cui sede in via Galimberti è stata gravemente danneggiata nella notte tra domenica 10 e lunedì 11 ottobre, come mostrano chiaramente le immagini. Con ogni probabilità, isperavano di rubare il ricavatoCastagnata. “Avete rovinato un giorno di festa, ma vi è andata male – ha aggiunto Bellotti -. Ierano al sicuro e verranno utilizzati per sostenere i progetti di sviluppo in Ciad, nonostante i danni che ci avete fatto siano superiori al ricavato”. Anche il sindaco di, Davide Casati, ha espresso solidarietà al gruppo “per questo vile ...