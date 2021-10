Sbaglia Giorgia Meloni, ma sbaglia anche la sinistra (Di martedì 12 ottobre 2021) Va dato atto a Mario Draghi e Sergio Mattarella di essersi mossi con misura e sobrietà dopo l’assalto eversivo di sabato scorso alla sede della Cgil. Facendo l’unica cosa che in questo momento andava fatta: gettare acqua sul fuoco, placare gli animi. Sia perché, come ha detto Giovanni Orsina in una intervista a questo foglio, i gruppi di Forza Nuova sono una “infima minoranza” di cui uno Stato forte non può avere paura; sia perché quello di sabato è stato soprattutto un problema di gestione dell’ordine pubblico, dimostratasi ancora una volta lacunosa (qualcuno fra gli assalitori, vecchia conoscenza delle forze di polizia, era addirittura “sotto sorveglianza”!). Non poteva perciò dire meglio il capo dello Stato nel parlare di “forte turbamento, non preoccupazione”. Perché è chiaro che l’assalto a una sede sindacale turba in quanto lavora sull’immaginario degli italiani e rimanda ... Leggi su huffingtonpost (Di martedì 12 ottobre 2021) Va dato atto a Mario Draghi e Sergio Mattarella di essersi mossi con misura e sobrietà dopo l’assalto eversivo di sabato scorso alla sede della Cgil. Facendo l’unica cosa che in questo momento andava fatta: gettare acqua sul fuoco, placare gli animi. Sia perché, come ha detto Giovanni Orsina in una intervista a questo foglio, i gruppi di Forza Nuova sono una “infima minoranza” di cui uno Stato forte non può avere paura; sia perché quello di sabato è stato soprattutto un problema di gestione dell’ordine pubblico, dimostratasi ancora una volta lacunosa (qualcuno fra gli assalitori, vecchia conoscenza delle forze di polizia, era addirittura “sotto sorveglianza”!). Non poteva perciò dire meglio il capo dello Stato nel parlare di “forte turbamento, non preoccupazione”. Perché è chiaro che l’assalto a una sede sindacale turba in quanto lavora sull’immaginario degli italiani e rimanda ...

Advertising

micheleguglie : RT @HuffPostItalia: Sbaglia Giorgia Meloni, ma sbaglia anche la sinistra - RunPierwork13 : RT @HuffPostItalia: Sbaglia Giorgia Meloni, ma sbaglia anche la sinistra - HuffPostItalia : Sbaglia Giorgia Meloni, ma sbaglia anche la sinistra - antonionota5 : RT @24Mattino: .@ivanscalfarotto, sottosegretario Interno: 'Parole #Provenzano non mi trovano d'accordo, non credo che Giorgia #Meloni vogl… - tobiamc : RT @24Mattino: .@ivanscalfarotto, sottosegretario Interno: 'Parole #Provenzano non mi trovano d'accordo, non credo che Giorgia #Meloni vogl… -

Ultime Notizie dalla rete : Sbaglia Giorgia Sbaglia Giorgia Meloni, ma sbaglia anche la sinistra Sbaglia certamente Giorgia Meloni nell'essere titubante nel riconoscere la 'matrice fascista' dell'assalto di sabato, ma sbaglia ugualmente la sinistra, che di scheletri nell'armadio ne ha ...

Viminale, si pensa allo scioglimento di Forza Nuova ... non credo che Giorgia Meloni voglia fare la marcia su Roma, certo è che la Meloni dovrebbe o potrebbe prendere le distanze da certe frange e da certi fenomeni in modo più netto e sbaglia a dire che ...

Video Fanpage, Meloni: "Fidanza? Chi sbaglia paga, ma deve aver sbagliato" Adnkronos Sbaglia Giorgia Meloni, ma sbaglia anche la sinistra Va dato atto a Mario Draghi e Sergio Mattarella di essersi mossi con misura e sobrietà dopo l’assalto eversivo di sabato scorso alla sede della Cgil. Facendo l’unica cosa che in ...

FanPage dia il tutto il girato a Giorgia Meloni Giorgia Meloni si è detta disponibile a collaborare per fare luce su questa vicenda. FanPage faccia la sua parte. Il vero giornalismo ammette ...

certamenteMeloni nell'essere titubante nel riconoscere la 'matrice fascista' dell'assalto di sabato, maugualmente la sinistra, che di scheletri nell'armadio ne ha ...... non credo cheMeloni voglia fare la marcia su Roma, certo è che la Meloni dovrebbe o potrebbe prendere le distanze da certe frange e da certi fenomeni in modo più netto ea dire che ...Va dato atto a Mario Draghi e Sergio Mattarella di essersi mossi con misura e sobrietà dopo l’assalto eversivo di sabato scorso alla sede della Cgil. Facendo l’unica cosa che in ...Giorgia Meloni si è detta disponibile a collaborare per fare luce su questa vicenda. FanPage faccia la sua parte. Il vero giornalismo ammette ...