(Di martedì 12 ottobre 2021) ROMA (ITALPRESS) – “Viviamo un tempo di grandi sfide e la drammatica crisi provocata dalla pandemia è stata un vero e proprio spartiacque, un evento devastante quanto inatteso. Tutto ciò ha determinato forti cambiamenti non solo sul piano economico e sociale ma anche sui nostri stili di vita e sulle nostre abitudini. In questo senso il– che rappresenta una delle maggiori fonti di guadagno per l'UE – è stato senza dubbio uno dei settori più colpiti. Si stima infatti che a causapandemia, alcuni sotto-settori turistici hanno avuto perdite tra il 70 e l'80%, con un impatto negativo di circa 11 milioni di posti di lavoro”. Lo ha detto il presidente del Parlamento Europeo, David, al Global Tourism Forum 2021.“L'Europa è la prima destinazione turistica al mondo e dunque è importante sostenere questo settore perchè, ...

Advertising

MasterblogBo : ROMA (ITALPRESS) – “Viviamo un tempo di grandi sfide e la drammatica crisi provocata dalla pandemia è stata un vero… - MasterblogBo : #websuggestion #italy #notizie #flash Sassoli “Il turismo deve essere al centro della ripresa europea” -… - restoalsud : #territorio #sud #lavoro Sassoli “Il turismo deve essere al centro della ripresa europea” - - ItaliaNotizie24 : Sassoli “Il turismo deve essere al centro della ripresa europea” - blogsicilia : #notizie #sicilia Sassoli “Il turismo deve essere al centro della ripresa europea” - -

Ultime Notizie dalla rete : Sassoli turismo

Agenzia ANSA

... Cultura, Spettacoli Lavoro, Economia,Lettere Opinioni Meteo, natura, animali Sanità ... Davidche ha definito l'Italia "Un Paese meraviglioso, un luogo in cui la natura e la ...... Campagna estate "Respira, sei in Trentino" Categoria: Trasporti, Viaggi &Brand: Trentino ... per gli obiettivi commerciali delle nostre aziende", ha dichiarato Lorenzode Bianchi, ...ROMA (ITALPRESS) - "Viviamo un tempo di grandi sfide e la drammatica crisi provocata dalla pandemia è stata un vero e proprio spartiacque, un evento devas ...ROMA - "Le citta' possono mettere in atto politiche europee sulle quali a volte i governi nazionali sono un po' timidi. Cambiamento climatico, lotta alla ...