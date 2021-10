Sasà | ho finito i soldi | il messaggio su Whatsapp di Insigne rivelato in diretta

Leggi su spazionapoli

(Di martedì 12 ottobre 2021) Salvatore Caiazza, giornalista de Il Roma, ha rilasciato delle dichiarazioni ina Radio Kiss Kiss Napoli durante la trasmissione "Radio Goal". Di seguito quanto evidenziato: FOTO: Imago "Ieri avevo sentito di questa notizia di un incontro all'Hotel Mediterraneo trae un gruppo di americani. All'incontro erano presenti anche il papà di Lorenzo, il signor Carmine, e l'agente Vincenzo Pisacane. Per essere sicuro ho contattato Pisacane e gli ho chiesto: "Vincenzo, non farmi prendere il buco, dimmelo se siete con gli americani". Mi arriva un suodopo 5 secondi dove mi dice che c'era un incontro per questioni immobiliari". Caiazza continua: "Rispondo: "Beato Lorenzo che può permetterselo". Dopo altri 5 minuti mi arriva unvocale su, era Lorenzo ...