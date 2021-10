Sant’Angelo a Cupolo, Cataffo: “Al lavoro per recuperare i ritardi dell’amministrazione D’Orta” (Di martedì 12 ottobre 2021) Tempo di lettura: 2 minuti“A poco più di una settimana dal responso delle urne, l’euforia per la vittoria ha ceduto il passo al senso di responsabilità. Fissata per sabato 23 ottobre la data del primo consiglio comunale, in cui saranno ufficializzati ruoli e deleghe della nuova maggioranza”. Così in una nota Diego Cataffo, da pochi giorni sindaco di Sant’Angelo a Cupolo. “Nessun problema – prosegue – sulla composizione della squadra di governo, del resto decisa alla prima riunione utile, solo ragioni di opportunità hanno dettato l’agenda di queste prime settimane di governo. I ritardi accumulati dall’amministrazione D’Orta nell’approvazione dei Bilanci consuntivi e previsionali, con tanto di diffida da parte del Prefetto, ci obbligano ad adempiere, prima di ogni altra cosa, a questi ed altri ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 12 ottobre 2021) Tempo di lettura: 2 minuti“A poco più di una settimana dal responso delle urne, l’euforia per la vittoria ha ceduto il passo al senso di responsabilità. Fissata per sabato 23 ottobre la data del primo consiglio comunale, in cui saranno ufficializzati ruoli e deleghe della nuova maggioranza”. Così in una nota Diego, da pochi giorni sindaco di. “Nessun problema – prosegue – sulla composizione della squadra di governo, del resto decisa alla prima riunione utile, solo ragioni di opportunità hanno dettato l’agenda di queste prime settimane di governo. Iaccumulati dall’amministrazionenell’approvazione dei Bilanci consuntivi e previsionali, con tanto di diffida da parte del Prefetto, ci obbligano ad adempiere, prima di ogni altra cosa, a questi ed altri ...

Advertising

anteprima24 : ** Sant'Angelo a Cupolo, Cataffo: 'Al lavoro per recuperare i ritardi dell'amministrazione D'Orta' **… - mattinodinapoli : Elezioni a Sant'Angelo a Cupolo, Cataffo è il nuovo sindaco - ottopagine : Sant'Angelo a Cupolo: Cataffo sconfigge Zarro per una manciata di voti #SantAngeloaCupolo - anteprima24 : ** Sant'Angelo a Cupolo: Diego Cataffo sindaco per una manciata di voti ** - BeneventoNews : Sant’Angelo a Cupolo #ElezioniComunali2021 eletto Sindaco Diego Catalfo con l’39,38% del consenso. Agli sfidanti St… -