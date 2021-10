Santa Marinella | la biblioteca riapre le proprie sale al 100% dell’utenza

(Di martedì 12 ottobre 2021)– Il Sindaco Tidei, la Consigliera Chegia e la Direttrice dottoressa Perini, sono felici di comunicare che, fra le prime istituzioni del territorio a recepire la nuova direttiva del governo, laComunale ha riaperto leal. Restano ovviamente valide le regole sul distanziamento, l’uso della mascherina e l’ingresso ai soli possessori di greenpass. Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie diClicca qui per iscriverti al canale Telegram, solo notizie di

Hotfuss94 : RT @argomentotriste: santa marinella disco d’oro I NOSTRI CAZZO DI DIRITTI - wajtingforlouis : RT @intreeunafesta: santa Marinella discodoro nabdbebbrbr - Castannaa_ : RT @kawaiii_ale05: santa marinella disco d’oro fierissima di te filiiii <333 - Terzobinarioit : D'Emilio e Minghella: 'L'amministrazione di Santa Marinella non lascia indietro nessuno' - luvlylqghts : RT @amartiidaqui: Mi accorgo solo ora che santa Marinella è disco d'oro mamma mia sono così fiera di Filippo ?????????????? -

Ultime Notizie dalla rete : Santa Marinella

BaraondaNews

'La Signora Abbatiello, che si dice presidente di un comitato che a quanto sembra è formato solo da lei, non perde mai occasione per scrivere sciocchezze, e ci stupiamo, con moderazione, di come una ..., nuova denuncia social di rifiuti abbandonati - Segnalazione di rifiuti abbandonati giunge daattraverso il profilo Facebook di Natureducation2019. Il rinvenimento è ...Il Sindaco Tidei, la Consigliera Chegia e la Direttrice dottoressa Perini, sono felici di comunicare che, fra le prime istituzioni del territorio a recepire la nuova direttiva del governo, la Bibliote ...SANTA MARINELLA - Sono 1850 nuclei i familiari composti da un solo componente, il cui stato civile risulta Coniugato/a, residenti nel ...