Sansonetti | “Nemmeno il Pci pensò di eliminare il Msi Sciogliere Forza Nuova è un’idiozia”

Leggi su ilprimatonazionale

(Di martedì 12 ottobre 2021) Roma, 12 ott – In Italia sono rimasti pochi libertari veri e uno di questi senza alcun dubbio è Piero. Il direttore del Riformista mostra come al solito di non avere alcun timore reverenziale nei confronti della grancassa politica e mediatica. E pure sull’ipotesi dinon le manda a dire.: “” “Un’altra idiozia. Se ogni volta che ci sono incidenti mettiamo fuori legge coloro che partecipano alle manifestazioni allora metteremo fuori legge tutti”, tuonain un’intervista rilasciata oggi a Il Giornale. “E i militanti di sinistra sono quelli che farebbero fuori per primi. Non ha nessun senso a meno che non si voglia creare un regime. Io ...