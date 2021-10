(Di martedì 12 ottobre 2021) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento – L’11 ottobre si è tenuta la premiazione della secondadelche ha visto vincitore della Sezione A Claudio Bovino e della Sezione B Rebecca Braccio. Numerosi gli ospiti che hanno preso parte al festival che si è protratto per tre giorni a San Nicola Arcella (CS), dal 10 al 12 settembre: il regista e scrittore Aldo Lado, che ha rivelato la sua firma sulla sceneggiatura del film “L’uccello dalle piume di cristallo”, Giorgio Rizzo e Giada Trebeschi con il loro spettacolo “Le desuete”, Alda Teodorani scrittrice di fama e signora dell’horror (tanto apprezzata da Dario Argento), l’antropologo Mauro Francesco Minervino e ultimo ma non ultimo il presidente della giuria nonché direttore artistico del festival, lo scrittore Andrea Carlo Cappi che ha condotto ...

Advertising

anteprima24 : ** #Sanniti protagonisti alla terza edizione del #Premio Torre Crawford ** -

Ultime Notizie dalla rete : Sanniti protagonisti

anteprima24.it

Sono gli stessidi questa alleanza a vergognarsene fino al punto di doverla tenere sotto traccia e smentirne, almeno per ora, l'esistenza. Un modo subdolo di presentarsi alla città per ...Da sottolineare che nel corso delle due tappe, che hanno vistoi territorie irpini, tutti i comuni hanno espresso la propria voce in modo diverso e con forte personalità. Si ...“Di fronte al rischio di una deriva incomprensibile ai loro stesso elettori, la De Stasio è costretta a smentire pubblicamente l’esistenza di un accordo con Perifano. La candidata arrivata ultima inte ...L’apposizione delle firme degli apparentamenti costituiscono la formale ‘celebrazione del matrimonio del potere e per il potere’. A riprova che l’unica ragione di tale scelta sia il potere è costituit ...