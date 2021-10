Sandokan con Can Yaman: dove e quando andrà in onda (Di martedì 12 ottobre 2021) Sandokan con Can Yaman: emergono attesissime novità per quanto riguarda il remake della celeberrima serie TV con Kabir Bedi tratta dai romanzi di Emilio Salgari. Vogliamo conoscerle? Eccole in questo articolo! Sandokan con Can Yaman: l’annuncio Intervistata dal settimanale “Variety”, Barbara Pavone, chief marketing and sales officer della “Lux Vide”, la casa di produzione di “Sandokan – The Series” di proprietà dei fratelli Matilde e Luca Bernabei, ha annunciato che la fiction (che ricordiamo vedrà nel cast anche Luca Agentero nei panni di Yanez De Gomera e Raoul Bova in quelli di Sir William Fitzgerald) sarà trasmessa su RAI 1. Si guarda tuttavia anche all’estero (agli Stati Uniti, per esempio). Già c’è una collaborazione con i produttori americani Stephen J. Davis e Scott ... Leggi su pianetadonne.blog (Di martedì 12 ottobre 2021)con Can: emergono attesissime novità per quanto riguarda il remake della celeberrima serie TV con Kabir Bedi tratta dai romanzi di Emilio Salgari. Vogliamo conoscerle? Eccole in questo articolo!con Can: l’annuncio Intervistata dal settimanale “Variety”, Barbara Pavone, chief marketing and sales officer della “Lux Vide”, la casa di produzione di “– The Series” di proprietà dei fratelli Matilde e Luca Bernabei, ha annunciato che la fiction (che ricordiamo vedrà nel cast anche Luca Agentero nei panni di Yanez De Gomera e Raoul Bova in quelli di Sir William Fitzgerald) sarà trasmessa su RAI 1. Si guarda tuttavia anche all’estero (agli Stati Uniti, per esempio). Già c’è una collaborazione con i produttori americani Stephen J. Davis e Scott ...

Advertising

carlaslb : RT @M0NIETTA: ?? Can Yaman pronto a sbarcare negli Stati Uniti. E’ notizia di queste ore che ci sono trattative in corso per esportare l’imm… - encarna80000 : RT @M0NIETTA: ?? Can Yaman pronto a sbarcare negli Stati Uniti. E’ notizia di queste ore che ci sono trattative in corso per esportare l’imm… - 1ValleCY : RT @M0NIETTA: ?? Can Yaman pronto a sbarcare negli Stati Uniti. E’ notizia di queste ore che ci sono trattative in corso per esportare l’imm… - dstathopoulou58 : RT @M0NIETTA: ?? Can Yaman pronto a sbarcare negli Stati Uniti. E’ notizia di queste ore che ci sono trattative in corso per esportare l’imm… - MV6U4YLBRYv6kpm : RT @M0NIETTA: ?? Can Yaman pronto a sbarcare negli Stati Uniti. E’ notizia di queste ore che ci sono trattative in corso per esportare l’imm… -