Sampdoria, rientrato Thorsby. Lavoro di recupero per Vieira (Di martedì 12 ottobre 2021) Riposo finito. La Sampdoria pensa già al Cagliari, prossimo avversario dei blucerchiati domenica alle 12.30 in Sardegna. Eccezion fatta per Ronaldo Vieira (programma di recupero agonistico in palestra e in piscina), la squadra – compreso Morten Thosby, primo rientrante dalle nazionali – ha lavorato sul campo 1 per la fase iniziale della seduta, incentrata su attivazione a terra, tecnica applicata e possesso-palla. Julian Chabot, Mohamed Ihattaren, Ernesto Torregrossa e Valerio Verre hanno poi continuato la sessione portando avanti i rispettivi percorsi personalizzati. Per tutti gli altri partitelle e Lavoro atletico. Quattro i Primavera aggregati: Matteo Esposito, Gerard Yepes Laut, Luca Polli e Marco Somma. Domani, mercoledì, appuntamento mattutino. Leggi su footdata (Di martedì 12 ottobre 2021) Riposo finito. Lapensa già al Cagliari, prossimo avversario dei blucerchiati domenica alle 12.30 in Sardegna. Eccezion fatta per Ronaldo(programma diagonistico in palestra e in piscina), la squadra – compreso Morten Thosby, primo rientrante dalle nazionali – ha lavorato sul campo 1 per la fase iniziale della seduta, incentrata su attivazione a terra, tecnica applicata e possesso-palla. Julian Chabot, Mohamed Ihattaren, Ernesto Torregrossa e Valerio Verre hanno poi continuato la sessione portando avanti i rispettivi percorsi personalizzati. Per tutti gli altri partitelle eatletico. Quattro i Primavera aggregati: Matteo Esposito, Gerard Yepes Laut, Luca Polli e Marco Somma. Domani, mercoledì, appuntamento mattutino.

La Samp riprende in ottica - Cagliari, rientrato Thorsby Riposo finito. La Sampdoria pensa già al Cagliari, prossimo avversario dei blucerchiati domenica alle 12.30 in Sardegna. Eccezion fatta per Ronaldo Vieira (programma di recupero agonistico in palestra e in piscina), la ...

