Saman Abbas si attendono i risultati dopo il ritrovamento dei sacchi di spazzatura (Di martedì 12 ottobre 2021) A quasi sei mesi di distanza dalla tragica notte in cui di Saman Abbas si sono perse per sempre le tracce, arrivano delle novità che potrebbero dare una svolta alle indagini. Gli inquirenti hanno da sempre pensato che Saman fosse stata uccisa la notte del 30 aprile, non hanno mai preso in considerazione l’eventualità che la diciottenne fosse stata sequestrata o fosse stata portata altrove. Non ce ne sarebbe stato modo. Ed è per questo che i suoi genitori, accusato di aver progettato un omicidio studiato a tavolino, sono scappati in Pakistan e non sono più tornati. Oggi, mentre si cercano il padre e la madre di Saman, in Italia si attendono i risultati dei test fatti sui resti ritrovato in dei sacchi di spazzatura. Potrebbero arrivare a breve, i ... Leggi su ultimenotizieflash (Di martedì 12 ottobre 2021) A quasi sei mesi di distanza dalla tragica notte in cui disi sono perse per sempre le tracce, arrivano delle novità che potrebbero dare una svolta alle indagini. Gli inquirenti hanno da sempre pensato chefosse stata uccisa la notte del 30 aprile, non hanno mai preso in considerazione l’eventualità che la diciottenne fosse stata sequestrata o fosse stata portata altrove. Non ce ne sarebbe stato modo. Ed è per questo che i suoi genitori, accusato di aver progettato un omicidio studiato a tavolino, sono scappati in Pakistan e non sono più tornati. Oggi, mentre si cercano il padre e la madre di, in Italia sidei test fatti sui resti ritrovato in deidi. Potrebbero arrivare a breve, i ...

