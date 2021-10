Salvini: “Pericolo fascista lo vede solo Letta. Sì a documento comune contro tutti i violenti di destra e sinistra”. Poi glissa su Meloni leader (Di martedì 12 ottobre 2021) “Mozione PD su Forza Nuova? A parte il fatto che il Pericolo fascista lo vede Letta con qualche parlamentare del PD. Siamo a disposizione per un documento comune affinché metta fuori gioco tutti i movimenti eversivi di destra e di sinistra. Se si vuole fare un lavoro serio si metta fuori legge chiunque usi la violenza come azione politica. Se invece vogliamo fare campagna elettorale su Roma chiediamoci come mai Lamorgese non ha fermato questi che hanno fatto casino. Dimissioni Lamorgese? No, però chiedo faccia il ministro visto l’aumento di sbarchi e di reati. Meloni leader cdx? Non mi interessano queste domande”. Così Matteo Salvini, segretario della Lega, durante un punto stampa, ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 12 ottobre 2021) “Mozione PD su Forza Nuova? A parte il fatto che illocon qualche parlamentare del PD. Siamo a disposizione per unaffinché metta fuori giocoi movimenti eversivi die di. Se si vuole fare un lavoro serio si metta fuori legge chiunque usi la violenza come azione politica. Se invece vogliamo fare campagna elettorale su Roma chiediamoci come mai Lamorgese non ha fermato questi che hanno fatto casino. Dimissioni Lamorgese? No, però chiedo faccia il ministro visto l’aumento di sbarchi e di reati.cdx? Non mi interessano queste domande”. Così Matteo, segretario della Lega, durante un punto stampa, ...

