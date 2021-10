Salvini: “Mozione per sciogliere Forza Nuova? Pericolo fascista lo vede solo Letta” (Di martedì 12 ottobre 2021) Scioglimento Forza Nuova, Salvini: “Il Pericolo fascista lo vede solo Letta” “Il Pericolo fascista lo vede solo Letta”: così il leader della Lega Matteo Salvini ha risposto ai giornalisti a proposito della Mozione presentata dal Pd, e sostenuta da M5S e Leu, che chiede al governo di sciogliere Forza Nuova. “Siamo a disposizione per un documento comune affinché metta fuori gioco tutti i movimenti eversivi di destra e di sinistra. Se si vuole fare un lavoro serio si metta fuori legge chiunque usi la violenza come azione politica” ha aggiunto il leghista, sottolineando appunto che il ... Leggi su tpi (Di martedì 12 ottobre 2021) Scioglimento: “Illo” “Illo”: così il leader della Lega Matteoha risposto ai giornalisti a proposito dellapresentata dal Pd, e sostenuta da M5S e Leu, che chiede al governo di. “Siamo a disposizione per un documento comune affinché metta fuori gioco tutti i movimenti eversivi di destra e di sinistra. Se si vuole fare un lavoro serio si metta fuori legge chiunque usi la violenza come azione politica” ha aggiunto il leghista, sottolineando appunto che il ...

