Salviamo il riso dai cambiamenti climatici

Leggi su tpi

(Di martedì 12 ottobre 2021) Ilsfama mezzo mondo ma la siccità e le inondazioni causate daimettono a rischio le coltivazioni. Oltre 3,5 miliardi di persone ricavano ogni giorno almeno il 20 per cento del proprio fabbisogno calorico da questo cereale. E la domanda è in aumento, soprattutto in Africa, America Latina e Asia, dove viene prodotto più del 90 per cento delmondiale. Le risaie sono in genere sommerse da circa dieci centimetri d’acqua ma a causa degli eventi meteorologici estremi è sempre più difficile trovare il giusto equilibrio tra un eccessivo e uno scarso livello di irrigazione. La più grave minaccia è rappresentata dal sale: l’aumento del livello dei mari e le inondazioni seguite a periodi di siccità mettono infatti in pericolo le coltivazioni lungo l’estuario di fiumi come il Mekong e il Gange. ...