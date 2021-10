Salernitana, un mese cruciale: campionato e vendita societaria (Di martedì 12 ottobre 2021) Tempo di lettura: 4 minutiSalerno – “I trustee hanno ricevuto, nel termine fissato al 30 settembre 2021, alcune offerte che non possono essere attualmente ritenute valide, congrue e vincolanti per il trust. Nel confermare che proseguono le interlocuzioni con tali offerenti, al fine di addivenire ad una vincolante e congrua ‘proposta irrevocabile di acquisto di partecipazioni sociali’ e – considerando l’attuale mancanza da parte del Trust di accettazione alle offerte ricevute entro il 30 settembre – è data possibilità ad eventuali altri interessati di presentare offerte entro il prossimo termine del 15 novembre 2021”. Periodo entro il quale, sul campo, i granata avranno affrontato in rapida successione: Spezia, Empoli, Venezia, Napoli e Lazio. Un tour de foce che molto dirà sulle reali possibilità di salvezza. I trustee Melior Trust S.r.l. Widar Trust S.r.l. precisano: “Al fine di ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 12 ottobre 2021) Tempo di lettura: 4 minutiSalerno – “I trustee hanno ricevuto, nel termine fissato al 30 settembre 2021, alcune offerte che non possono essere attualmente ritenute valide, congrue e vincolanti per il trust. Nel confermare che proseguono le interlocuzioni con tali offerenti, al fine di addivenire ad una vincolante e congrua ‘proposta irrevocabile di acquisto di partecipazioni sociali’ e – considerando l’attuale mancanza da parte del Trust di accettazione alle offerte ricevute entro il 30 settembre – è data possibilità ad eventuali altri interessati di presentare offerte entro il prossimo termine del 15 novembre 2021”. Periodo entro il quale, sul campo, i granata avranno affrontato in rapida successione: Spezia, Empoli, Venezia, Napoli e Lazio. Un tour de foce che molto dirà sulle reali possibilità di salvezza. I trustee Melior Trust S.r.l. Widar Trust S.r.l. precisano: “Al fine di ...

Ultime Notizie dalla rete : Salernitana mese Lupi contro la capolista... in vendita, ecco il Bari dei De Laurentiis In serie A c'è il caso ancora più eclatante di Lotito che 'governa' Lazio e Salernitana, ... se alla scadenza del sesto mese il club non sarà venduto, la società sarà ceduta al miglior offerente. In ...

Volley: la GLS Salerno Guiscards ufficializza il colpo di mercato Anna Grimaldi Non è un caso che la giocatrice, salernitana doc, sia reduce dalla promozione in Serie B2 ... Sarà una partita del tutto imprevedibile, fare pronostici sarebbe un azzardo poiché ad un mese dall'inizio ...

Salernitana, un mese cruciale: campionato e vendita societaria anteprima24.it EX VIOLA, Franck Ribery ora rischia un mese di stop Secondo quanto riportato da Il Mattino, l'infortunio subito ieri da Frank Ribery potrebbe costringere il francese a restare fuori da 3 a 4 settimane, in un momento chiave della stagione ...

La Salernitana perde Ribery per 4 partite: il francese rientra a fine mese La Salernitana affronterà un ciclo di partite importante nelle prossime tre giornate con Spezia, Empoli e Venezia, per quelli che a tutti gli effetti possono già essere definitivi come scontri diretti ...

In serie A c'è il caso ancora più eclatante di Lotito che 'governa' Lazio e, ... se alla scadenza del sestoil club non sarà venduto, la società sarà ceduta al miglior offerente. In ...Non è un caso che la giocatrice,doc, sia reduce dalla promozione in Serie B2 ... Sarà una partita del tutto imprevedibile, fare pronostici sarebbe un azzardo poiché ad undall'inizio ...Secondo quanto riportato da Il Mattino, l'infortunio subito ieri da Frank Ribery potrebbe costringere il francese a restare fuori da 3 a 4 settimane, in un momento chiave della stagione ...La Salernitana affronterà un ciclo di partite importante nelle prossime tre giornate con Spezia, Empoli e Venezia, per quelli che a tutti gli effetti possono già essere definitivi come scontri diretti ...