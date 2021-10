Salernitana, Gyomber ha recuperato. A La Spezia ci sarà (Di martedì 12 ottobre 2021) Norbert Gyomber è uno dei difensori della Salernitana dal rendimento più elevato in stagione. Tra i primi di tutto il campionato per quanto riguarda le respinte, il centrale slovacco ha giocato quasi per intero tutte le partite finora disputate dai Granata. Dopo la grande stagione disputata in cadetteria, Castori ha deciso di puntare forte su di lui anche nella nuova realtà di Serie A, assegnandogli sempre una maglia da titolare. Fiducia ripagata sempre e in molti modi diversi: per esempio, nonostante durante la sosta avesse accusato un affaticamento muscolare, il giocatore ha sfruttato la sosta, lavorando sempre con accortezza, per recuperare il prima possibile e infatti il problema sembra già essere alle spalle. L’ex Roma ha già ripreso ad allenarsi con i compagni e probabilmente sarà in campo dall’inizio anche contro lo ... Leggi su footdata (Di martedì 12 ottobre 2021) Norbertè uno dei difensori delladal rendimento più elevato in stagione. Tra i primi di tutto il campionato per quanto riguarda le respinte, il centrale slovacco ha giocato quasi per intero tutte le partite finora disputate dai Granata. Dopo la grande stagione disputata in cadetteria, Castori ha deciso di puntare forte su di lui anche nella nuova realtà di Serie A, assegnandogli sempre una maglia da titolare. Fiducia ripagata sempre e in molti modi diversi: per esempio, nonostante durante la sosta avesse accusato un affaticamento muscolare, il giocatore ha sfruttato la sosta, lavorando sempre con accortezza, per recuperare il prima possibile e infatti il problema sembra già essere alle spalle. L’ex Roma ha già ripreso ad allenarsi con i compagni e probabilmentein campo dall’inizio anche contro lo ...

