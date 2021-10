"Sai come si chiama invece?". Giuli travolge Gad Lerner: che imbarazzo a sinistra | Video (Di martedì 12 ottobre 2021) Botta e risposta a Otto e mezzo, su La7, tra Gad Lerner e Alessandro Giuli. Si parla di Green pass, ma soprattutto di No Green pass e no vax. L'editorialista di Libero è l'unico, in studio, a dichiararsi "vaccinista" ma al tempo stesso favorevole ai tamponi gratuiti per chi non si è voluto vaccinare. E Lerner, in tandem con Corrado Formigli, parte all'assalto. "Tutti sappiamo che è un sacrificio quello che stiamo affrontando, ma mi fa specie che si possa dire con disinvoltura 'sono a favore dell'obbligo vaccinale però ora diamo il tampone gratis a chi non si vaccina'. Il Green pass è stato concepito come una spinta prima di arrivare all'obbligo vaccinale, ma questa discussione di questa sera mi fa pensare che lì dovremo arrivare". "Io sono per vaccinare tutti, ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 12 ottobre 2021) Botta e risposta a Otto e mezzo, su La7, tra Gade Alessandro. Si parla di Green pass, ma soprattutto di No Green pass e no vax. L'editorialista di Libero è l'unico, in studio, a dichiararsi "vaccinista" ma al tempo stesso favorevole ai tamponi gratuiti per chi non si è voluto vaccinare. E, in tandem con Corrado Formigli, parte all'assalto. "Tutti sappiamo che è un sacrificio quello che stiamo affrontando, ma mi fa specie che si possa dire con disinvoltura 'sono a favore dell'obbligo vaccinale però ora diamo il tampone gratis a chi non si vaccina'. Il Green pass è stato concepitouna spinta prima di arrivare all'obbligo vaccinale, ma questa discussione di questa sera mi fa pensare che lì dovremo arrivare". "Io sono per vaccinare tutti, ...

