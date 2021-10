Sable | Night Call e non solo diventeranno film e serie TV Il grande annuncio di Raw Fury

(Di martedì 12 ottobre 2021) Rawe la società di produzione Dj2 Entertainment hanno stipulato un accordo per adattare tre dei giochi del publisher per il cinema e la televisione. I giochi in questione sonodi Shedworks,di Monkey Moon e BlackMuffin, e Mosaic di Krillbite Studio. Leggi altro...

