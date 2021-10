Rugby | tanti nuovi oriundi in vista per l’Italia Chi sono e cosa possono portare

Leggi su oasport

(Di martedì 12 ottobre 2021) La riforma voluta dal nuovo governo delitaliano per quel che riguarda il massimo campionato italiano ha portato a un’apertura delle frontiere nei confronti di quei giocatori stranieri, ma che abbiano il doppio passaporto anche italiano. Una rivoluzione che, ovviamente, ha riguardato soprattutto i giocatori provenienti dall’Argentina, ma non solo, ma una rivoluzione che per fortuna non ha svuotato i club di giocatori cresciuti in Italia. La nuova regola prevede di poter tesserare come italiano (e dunque mantenere libero uno slot degli stranieri) chi ha la doppia nazionalità e non abbia mai vestito la maglia della nazionale del Paese di origine. Ovvia la volontà di provare ain Italia giocatori in futuro azzurrabili, insomma degliche seguano le orme dei Castrogiovanni o dei Polledri. E in Italia quest’estate ne ...