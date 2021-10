Rooney come Cristiano Ronaldo: l’ex United disturbato dalle pecore (Di martedì 12 ottobre 2021) Wayne Rooney avrà la stessa sorte di Cristiano Ronaldo, con ogni probabilità, sebbene non come calciatore. l’ex stella del Manchester United detiene una villa nel Chesire, dal valore complessivo di 20 milioni di euro, e sta per affrontare un imprevisto certamente fastidioso, per quanto bizzarro. Circa 200 pecore, infatti, saranno ospitate in una struttura che dista soltanto pochi metri dall’abitazione dell’ex calciatore inglese: i rumorosi versi degli animali in questione potrebbero non far dormire sonni tranquilli a Rooney. Se Cristiano Rolando ha deciso di cambiar casa, il britannico, legato alla sua villa, potrebbe invece resistere al fastidio, magari contendendolo con le precauzioni del caso. Da bambino contava le ... Leggi su sportface (Di martedì 12 ottobre 2021) Wayneavrà la stessa sorte di, con ogni probabilità, sebbene noncalciatore.stella del Manchesterdetiene una villa nel Chesire, dal valore complessivo di 20 milioni di euro, e sta per affrontare un imprevisto certamente fastidioso, per quanto bizzarro. Circa 200, infatti, saranno ospitate in una struttura che dista soltanto pochi metri dall’abitazione delcalciatore inglese: i rumorosi versi degli animali in questione potrebbero non far dormire sonni tranquilli a. SeRolando ha deciso di cambiar casa, il britannico, legato alla sua villa, potrebbe invece resistere al fastidio, magari contendendolo con le precauzioni del caso. Da bambino contava le ...

