(Di martedì 12 ottobre 2021) Sergio del club lagunare Colpo del: Sergioè ilportiere del club lagunare, arriva a parametro zero dopo l’ultima stagione giocata con il Manchester United. «FC comunica che in data odierna il portiere argentino classe 1987 Sergioha sottoscritto un accordo fino al termine della stagione 2021/22.è l’estremo difensore con più presenze nella storia della nazionale argentina e nel corso dell’ultima stagione ha giocato per il Manchester United. Benvenuto, Sergio» L'articolo proviene da Calcio News 24.

Sergio Romero è un nuovo giocatore del Venezia: il comunicato ufficiale del club lagunare Colpo del Venezia: Sergio Romero è il nuovo portiere del club lagunare, arriva a parametro zero dopo l'ultima stagione giocata con il Manchester United. Sergio Romero è ufficialmente un nuovo giocatore del Venezia. Il portiere argentino ha sostenuto le visite mediche e firmato un accordo annuale con il club veneto.