Romania, il presidente ha nominato premier l'ex commissario Ue Dacian Ciolos. Ma una bocciatura può riaprire al ritorno di Citu (Di martedì 12 ottobre 2021) Dopo una settimana dalla caduta del governo di centrodestra di Florin Citu, l'ex commissario europeo Dacian Ciolos potrebbe diventare il nuovo premier della Romania. Il presidente Klaus Iohannis – unica figura a poter proporre il primo ministro, secondo la costituzione rumena – ha presentato il suo nome al Parlamento. Ora il leader di Usr – Plus (Uniunea Salvati Romania) – uno dei partiti della vecchia coalizione – ha dieci giorni per ottenere la fiducia dalla Camera e farsi eleggere ufficialmente. L'esito non è per nulla certo: alcuni gruppi, – secondo gli osservatori – mirano ad andare a elezioni anticipate, possibili dopo due rifiuti consecutivi ai nomi proposti dal presidente. Per altri – tra cui lo stesso Iohannis ...

