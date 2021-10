Romain Faivre, Milan alla caccia di un nuovo trequartista per Pioli (Di martedì 12 ottobre 2021) Contatti serrati ed una serie di valutazioni approfondite, il Milan si sta muovendo attivamente sul calciomercato, ma sotto traccia, per regalare diversi innesti alla rosa guidata da Stefano Pioli. Arriverà sicuramente un trequartista come valida alternativa a Brahim Diaz, prima scelta in questa stagione. Il preferito, per qualità/prezzo, potrebbe essere Romain Faivre del Brest, ma attenzione alle sorprese. Milan trequartista in arrivo a gennaio, chi è il favorito Diversi sono i nomi per la trequarti analizzati in casa Milan. Piace, e non poco, Noa Lang del Club Bruges ma la sua valutazione frena la dirigenza rossonera (circa 30 milioni di euro) e inoltre ci sarebbe una forte concorrenza che arriva direttamente ... Leggi su metropolitanmagazine (Di martedì 12 ottobre 2021) Contatti serrati ed una serie di valutazioni approfondite, ilsi sta muovendo attivamente sul calciomercato, ma sotto traccia, per regalare diversi innestirosa guidata da Stefano. Arriverà sicuramente uncome valida alternativa a Brahim Diaz, prima scelta in questa stagione. Il preferito, per qualità/prezzo, potrebbe esseredel Brest, ma attenzione alle sorprese.in arrivo a gennaio, chi è il favorito Diversi sono i nomi per la trequarti analizzati in casa. Piace, e non poco, Noa Lang del Club Bruges ma la sua valutazione frena la dirigenza rossonera (circa 30 milioni di euro) e inoltre ci sarebbe una forte concorrenza che arriva direttamente ...

