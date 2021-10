Roma, Vina è il ritardatario dall'America: la Juve ne ha ben cinque (Di martedì 12 ottobre 2021) L’ultima delle sfide sudAmericane per le qualificazioni ai Mondiali, in ordine di tempo e non d’importanza, sarà Brasile–Uruguay, in programma all’Arena de Amazonia di Manaus alle ore 2:30 italiane, giovedì notte o venerdì mattina, a seconda se si voglia minimizzare o sottolineare l’estremo ritardo con cui i giocatori della Serie A torneranno in Italia nei rispettivi club. Se oltre al gruppo dei 10 Seleción si vogliono aggiungere anche i giocatori di nord e centro America, ecco che allora sono in totale 31 i “ritardatari”: atleti, giovani e abituati agli spostamenti, ma un viaggio aereo della durata media di dieci ore e un fuso orario di sei, non possono comunque non lasciare strascichi psico-fisici. Il più penalizzato da Brasile-Uruguay è il Cagliari di Godin, Nandez, Caceres e Pereiro: coinvolti nella sfida anche Matias Vina per la ... Leggi su footdata (Di martedì 12 ottobre 2021) L’ultima delle sfide sudne per le qualificazioni ai Mondiali, in ordine di tempo e non d’importanza, sarà Brasile–Uruguay, in programma all’Arena de Amazonia di Manaus alle ore 2:30 italiane, giovedì notte o venerdì mattina, a seconda se si voglia minimizzare o sottolineare l’estremo ritardo con cui i giocatori della Serie A torneranno in Italia nei rispettivi club. Se oltre al gruppo dei 10 Seleción si vogliono aggiungere anche i giocatori di nord e centro, ecco che allora sono in totale 31 i “ritardatari”: atleti, giovani e abituati agli spostamenti, ma un viaggio aereo della durata media di dieci ore e un fuso orario di sei, non possono comunque non lasciare strascichi psico-fisici. Il più penalizzato da Brasile-Uruguay è il Cagliari di Godin, Nandez, Caceres e Pereiro: coinvolti nella sfida anche Matiasper la ...

