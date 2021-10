Roma | Pellegrini assente dall’allenamento | il motivo

(Di martedì 12 ottobre 2021) Lorenzoha saltato l’allenamento odierno a causa di un attacco influenzale: le ultime sul centrocampista dellaNuova defezione in casaa cinque giorni dal match contro la Juventus, in programma domenica sera all’Allianz Stadium. Come riferito da Sky Sport, oggi Lorenzonon si è allenato a causa di un attacco influenzale. Al momento non c’è preoccupazione in casa giallorossa, José Mourinho conta di recuperare il capitano della. Ulteriori aggiornamenti sono attesi nei prossimi giorni. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Brutte notizie per ladi Mourinho: Lorenzo, dopo gli impegni in Nations League con l'Italia, ha accusato un attacco febbrile che tiene in ansia il tecnico in vista del match di domenica contro la Juventus. ...Assente l'altro azzurro, Lorenzo: il capitano dellaè stato costretto a saltare l'allenamento per un attacco febbrile. Domani dovrebbe rientrare per lavorare con i compagni. Ancora ...Cattive notizie per Max Allegri dalla Continassa, dove la Juventus si è ritrovata oggi per perparare la sfida alla Roma ...Juve Roma: Lorenzo Pellegrini non si è allenato a causa di un attacco influenzale. Le ultime verso la sfida ai giallorossi Nuova defezione in casa Roma a cinque giorni dal match contro la Juventus, in ...