Roma, migliorano le condizioni di Pellegrini: ottimismo per domenica

migliorano le condizioni di Lorenzo Pellegrini, assente dall'allenamento odierno della Roma per un attacco influenzale Come riferito da Sky Sport, in casa Roma c'è ottimismo per Lorenzo Pellegrini. Il capitano giallorosso, assente dalla seduta odierna di allenamento per un attacco influenzale, sarebbe già sulla via del recupero. Cauto ottimismo, quindi, per la sua presenza in campo domenica sera contro la Juventus.

