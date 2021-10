Roma | Fedayn contro il caro biglietti | Non meritate la nostra passione

(Di martedì 12 ottobre 2021) Lo storico grupponista deiè tornato a farsi sentireilprezzi dei. La riapertura degli stadi non ha fatto di certo dimenticare le vecchie battaglie per le quali da sempre si battono le fazioni più intransigenti dei tifosi e con uno striscione il gruppo della Curva Sud ha voluto protestareil costo del ticket del settore ospiti, fissato dalla società bianconera per Juventus–. “Juve-: 57 euro più commissione, nonla”, è quanto si legge sullo striscione. Alla partita, che si giocherà domenica 17 ottobre all’Allianz Stadium, inon saranno presenti, ma è comunque previsto il sold out per il settore dedicato ai ...

non saranno presenti, ma è comunque previsto il sold out per il settore dedicato ai romanisti. Venduti i 500 tagliandi a disposizione dei tifosi giallorossi per la gara di domenica sera. Ieri la protesta dei Fedayn per il caro prezzi dei bianconeri. "Non meritate la nostra passione" Lo storico gruppo romanisti dei Fedayn si schiera contro il caro prezzo dei biglietti per Juventus-Roma: "Juve-Roma: 57 euro più commissione, non meritate la nostra passione"