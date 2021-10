Roma | febbre per Pellegrini | il giallorosso non si allena | salta la Juventus?

(Di martedì 12 ottobre 2021) Lorenzonon ha partecipato all’mento mattutino dellain data 12 ottobre, fermato dalla. Il centrocampista italiano è una pedina fondamentale per lo scacchiere magistralmente gestito da José Mourinho, centrocampista qualitativamente eccelso e con un carisma da vero capitano. Lo staff medico ha consigliato al tecnico portoghese di lasciarea riposo quantomeno per una giornata; questo per evitare peggioramenti della situazione o eventuali ricadute di una rilevanza maggiore. Il calciatore capitolino non ha svolto dunque la sessione dimento a Trigoria e rischia seriamente dire, in programma il 17 ottobre e con fischio d’inizio alle ore 20.45. Big match potenzialmente ...

Il centrocampista è rimasto a casa per febbre, se nei prossimi giorni si abbasserà allora tornerà ... APPROFONDIMENTI SERIE A Juventus-Roma, Mourinho alle prese col drone: 'È... CALCIO Juventus-Roma,... Roma: le condizioni di Zaniolo e Pellegrini. Nicolò Zaniolo è tornato ad allenarsi in gruppo nella giornata di ieri. Si tratta di una notizia molto importante sia in casa Roma c ... Lorenzo Pellegrini non ha partecipato all'allenamento mattutino della Roma in data 12 ottobre, fermato dalla febbre. Rischia di saltare Juventus-Roma ...