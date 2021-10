Roma, calci e pugni alla ragazzina disabile, poi le stories su Instagram: identificato tutto il branco di baby bulli (Di martedì 12 ottobre 2021) Voleva solo trascorrere una giornata come tante nel parco con le amiche, non pensava certo di diventare ‘oggetto’ di insulti, minacce. E di botte sempre più violente, calci che l’hanno buttata a terra. Derisa da tutti in quel pomeriggio di inizio aprile che per lei, una ragazzina disabile di 12 anni, si è trasformato in un incubo. Avevamo già raccontato questa terribile storia avvenuta a Roma nel Parco Porro Lambertenghi, al Nuovo Salario, nel III Municipio, ma ora gli investigatori – che hanno analizzato nel dettaglio la brutale aggressione – sono riusciti a stringere il cerchio e a identificare, come responsabili, 7 ragazzini, tutti minorenni. Come spiega il Messaggero, si tratta di 4 baby bulle e 3 maschi, tutti tra i 13 e i 14 anni, che quel giorno senza pietà avrebbero picchiato la bimba, ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di martedì 12 ottobre 2021) Voleva solo trascorrere una giornata come tante nel parco con le amiche, non pensava certo di diventare ‘oggetto’ di insulti, minacce. E di botte sempre più violente,che l’hanno buttata a terra. Derisa da tutti in quel pomeriggio di inizio aprile che per lei, unadi 12 anni, si è trasformato in un incubo. Avevamo già raccontato questa terribile storia avvenuta anel Parco Porro Lambertenghi, al Nuovo Salario, nel III Municipio, ma ora gli investigatori – che hanno analizzato nel dettaglio la brutale aggressione – sono riusciti a stringere il cerchio e a identificare, come responsabili, 7 ragazzini, tutti minorenni. Come spiega il Messaggero, si tratta di 4bulle e 3 maschi, tutti tra i 13 e i 14 anni, che quel giorno senza pietà avrebbero picchiato la bimba, ...

