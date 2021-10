Roma, attacco influenzale per un centrocampista: Mourinho spera (Di martedì 12 ottobre 2021) Lorenzo Pellegrini ha saltato l’allenamento odierno per via di un attacco influenzale. Josè Mourinho è in apprensione perché è il centrocampista più in forma del momento. Domenica alle 20:45 è previsto il big match contro la Juventus. Pellegrini,Roma,Mourinho Tuttavia il capitano della Roma, pur saltando la prima seduta di allenamento post nazionali, potrebbe comunque far parte della grande sfida di Torino considerando che siamo ancora ad inizio settimana. La Roma ed il suo allenatore ci sperano. LEGGI ANCHE: Real Madrid, un calciatore vuole la cessione: per lui Juve e Milan L'articolo proviene da Rompipallone - News sul calcio nazionale e internazionale. Leggi su rompipallone (Di martedì 12 ottobre 2021) Lorenzo Pellegrini ha saltato l’allenamento odierno per via di un. Josèè in apprensione perché è ilpiù in forma del momento. Domenica alle 20:45 è previsto il big match contro la Juventus. Pellegrini,Tuttavia il capitano della, pur saltando la prima seduta di allenamento post nazionali, potrebbe comunque far parte della grande sfida di Torino considerando che siamo ancora ad inizio settimana. Laed il suo allenatore cino. LEGGI ANCHE: Real Madrid, un calciatore vuole la cessione: per lui Juve e Milan L'articolo proviene da Rompipallone - News sul calcio nazionale e internazionale.

Ultime Notizie dalla rete : Roma attacco Roma, Pellegrini assente dall'allenamento: il motivo Lorenzo Pellegrini ha saltato l'allenamento odierno a causa di un attacco influenzale: le ultime sul centrocampista della Roma Nuova defezione in casa Roma a cinque giorni dal match contro la Juventus, in programma domenica sera all'Allianz Stadium. Come riferito da ...

Calcio: Roma; attacco febbrile per Pellegrini Brutte notizie per la Roma di Mourinho: Lorenzo Pellegrini, dopo gli impegni in Nations League con l'Italia, ha accusato un attacco febbrile che tiene in ansia il tecnico in vista del match di domenica contro la Juventus. ...

