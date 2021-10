Roma, addio anche all’insegna del bar Moccia a Tor Bella Monaca: era il covo dei clan per lo spaccio – Il video (Di martedì 12 ottobre 2021) Il bar Moccia di Tor Bella Monaca a Roma, ritenuto la base logistica e operativa di traffico di stupefacenti, alle prime ore di questa mattina – 12 ottobre – è stato sgomberato definitivamente. I carabinieri hanno rimosso l’insegna del bar e l’immobile è stato riconsegnato all’Ater, l’Azienda territoriale per l’edilizia residenziale, che è proprietaria del locale. Il bar di via Castano, alla periferia della Capitale, incastonato tra i pilastri delle «torri» del quartiere, era stato chiuso temporaneamente a dicembre 2020 per la presenza di troppi pregiudicati all’interno. La riuscita dell’operazione è stata comunicata con un tweet dalla sindaca uscente Virginia Raggi. «Le istituzioni unite vincono. Dopo Casamonica ora il clan Moccia, a Roma la battaglia per la legalità ... Leggi su open.online (Di martedì 12 ottobre 2021) Il bardi Tor, ritenuto la base logistica e operativa di traffico di stupefacenti, alle prime ore di questa mattina – 12 ottobre – è stato sgomberato definitivamente. I carabinieri hanno rimosso l’insegna del bar e l’immobile è stato riconsegnato all’Ater, l’Azienda territoriale per l’edilizia residenziale, che è proprietaria del locale. Il bar di via Castano, alla periferia della Capitale, incastonato tra i pilastri delle «torri» del quartiere, era stato chiuso temporaneamente a dicembre 2020 per la presenza di troppi pregiudicati all’interno. La riuscita dell’operazione è stata comunicata con un tweet dalla sindaca uscente Virginia Raggi. «Le istituzioni unite vincono. Dopo Casamonica ora il, ala battaglia per la legalità ...

