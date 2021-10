Roma | 12enne disabile picchiata e filmata | identificati altri tre aggressori minorenni

(Di martedì 12 ottobre 2021) Quattro ragazzine erano state già identificate a fine aprile. I carabinieri della compagnia di Montesacro (), come riporta Il Messaggero, ha scoperto che ancheminori avevano pestato una. Botte che erano state anche riprese con gli smartphone. In totale quindi sono sette glisegnalati alla procura minorile per lesioni volontarie: hanno tra i 13 e i 14 anni. L’inchiesta non è ancora chiusa perché la vittima è stata anche minacciata dopo la diffusione della notizia. La storia di unaindifesa circondata eda un mentreassistevano aveva provocato la reazione del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella e delle ministre Erika Stefani e Mara Carfagna che avevano espresso solidarietà alla ...

Sergio Mattarella interviene sulla vicenda della 12enne disabile picchiata da tre ragazzine minorenni poco più grandi, il due aprile in un parco a Roma nord. Il Capo dello Stato lo fa con una ...