Advertising

Agenzia_Ansa : Un ventenne è morto questa mattina all'ospedale Carlo Poma di Mantova dove era stato ricoverato ieri sera, dopo una… - bizcommunityit : Rissa Mantova, ragazzo muore a 20 anni davanti alla stazione - Maryeterngif1 : Mantova, muore ragazzo di 20 anni dopo una rissa davanti alla stazione: si è ribellato al furto del cellulare - OMI… - infoitinterno : Ventenne accoltellato in una rissa a Mantova, fermato un giovane residente a Verona - blogsicilia : #carabinieri #mantova Rissa per un cellulare, morto accoltellato un 20enne - -

Ultime Notizie dalla rete : Rissa Mantova

... nei pressi della stazione ferroviaria di, è degenerato. All'improvviso il 21enne si è ...valutando i filmati delle molte telecamere in funzione nella zona per ricostruire le fasi dellae ...Lo ha spiegato su Facebook il sindaco diMattia Palazzi che ringrazia i carabinieri per "l'immediata operazione". Al momento i carabinieri non confermano né smentiscono l'arresto: "Stiamo ...Un ventiduenne residente a Marcheno è morto questa mattina all'ospedale Carlo Poma di Mantova dove era stato ricoverato ieri sera dopo una rissa con altri due giovani stranieri. Il ragazzo era ...Giovanni Bernardi per www.corriere.it accoltellamento a mantova 5 Un giovane di 20 anni, residente a Marcheno (Brescia) è morto nella notte, a Mantova, per le ferite subite nel corso di un’aggressione ...